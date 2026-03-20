経験が導いた視点と補強戦略の核心楽天の国際スカウトを務めるダレル・ラズナー氏とデリック・ホワイト氏。長年にわたり外国人補強を支えてきた2人のうち、本稿ではラズナー氏に焦点を当てる。現役時代は精密な制球力と闘志あふれる投球で存在感を示し、2013年の球団初のリーグ制覇では17セーブを挙げる守護神として貢献した。現在はスカウトとして、再び頂点を狙うチームを支えている。2014年に現役を退きスカウトへ転身。自身