俳優の杉浦太陽（45）が19日、自身のインスタグラムを更新。長男・青空（せいあ）さんの中学校卒業を報告した。「長男・セイアの中学校の卒業式でした」と書き始めた杉浦。妻でタレントの辻希美との3ショットを公開した。「幼い頃から知ってる子も多いので、とにかく、涙が溢れました」と涙を流したことを明かし、「セイアからの手紙ももらって、卒業生たちの歌にも感動して…中学校の3年間、受験も乗り越え、本当に頑張った