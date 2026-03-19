神村学園・小田大介監督インタビュー（前編）2023年、2024年と２年連続で夏の甲子園ベスト４に進出し、今や鹿児島県内にとどまらず、九州の高校野球をけん引する存在となっている神村学園。チームを率いる小田大介監督（43歳）は熱血指導で知られ、選手との適度な距離感を保ちながら、試合ではベンチで喜びを分かち合う姿が印象的だ。2013年から神村学園の監督として指揮を執る小田大介監督photo by Sankei Visual【教育実習で