トー横からキッズがいなくなる？東京・新宿区歌舞伎町の新宿東宝ビル周辺の通称?トー横?には行き場のない若者たちが集まっている。オーバードーズ（薬の過剰摂取）など社会問題化するトー横に変化の兆しがあるという。トー横を取材するジャーナリストは「１５日にトー横を訪れたら若者がいつもたむろしている場所にキッチンカーがあって、トー横キッズたちはまったくいませんでした」と話した。現在、歌舞伎町シネシティ広