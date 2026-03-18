【エルサレム共同】イラン最高安全保障委員会（SNSC）のラリジャニ事務局長の殺害を巡り、イスラエルの民放「チャンネル12」は17日、関係筋の話として、イスラエル軍がテヘラン郊外のラリジャニ氏の隠れ家に1トン爆弾20発を同時投下したと報じた。イスラエル紙イディオト・アハロノトは「交戦開始以降、最も重要な意味を持つ暗殺だ」と伝えた。チャンネル12によると、空爆されたのは複数ある隠れ家の一つで、一緒にいた息子も