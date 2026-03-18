コミックエッセイ「大丈夫だよ！ともペン」（KADOKAWA）などで人気の漫画家・イラストレーター、茜 りう（@riu_akane）さん。【漫画】あれ？知らない車がずっとついて来るんだけど……（全編を読む）先日、「知らない車に追いかけられた漫画家の話です」という漫画をX（旧Twitter）に投稿。この日、実家からの帰路を運転中だった際、ふと、同じ車両に追尾され続けていることに気づいた茜先生。「気のせいだろうか」と、右左折を何