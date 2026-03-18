3月初頭、首相官邸のサイトにアップされた1枚の写真が波紋を呼んだ。高市首相が白人男性と並んで笑顔を見せている。その人物の名は、ピーター・ティール。PayPal共同創業者でFacebookの最初の外部投資家として名を馳せた億万長者だ。リバタリアン思想の旗手として知られ、トランプ政権とも深い関係を持つ。そして、彼が現在会長を務めるのが、パランティア・テクノロジーズ社である。政府や民間企業向けのビッグデータ分析を支援す