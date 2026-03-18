ロケバスの中で性的暴行を加えた罪などに問われた、お笑いグループ「ジャングルポケット」の元メンバー・斉藤慎二被告の裁判で、被害を訴える女性が「本当に気持ち悪くて怖かった」などと証言しました。■斉藤被告、初公判では「同意してくれていると…」記者「午前10時半すぎです。『ジャングルポケット』元メンバーの斉藤慎二被告を乗せた車が東京地裁に入ります」17日、裁判所に姿を現したのは、斉藤慎二被告（43）です。2024年