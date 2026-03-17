最新の卵の小売価格が発表され、過去最高値を更新。高騰が続く物価の優等生に、さらなるピンチが訪れていました。東京・中央区にある「喫茶 アメリカン」の名物、タマゴサンド。分厚くカットしたふわふわな食パンに、自家製のタマゴサラダをたっぷり挟んで、その上にも卵を盛りつけたその名も、「スーパースペシャルタマゴサンド」です。食べきれない！と悟った人は持ち帰り用のパックに詰めますが、ボリューミー過ぎてふたが閉ま