米軍普天間飛行場の移設に向けた工事が進む沖縄県名護市辺野古沖。左奥は転覆事故のあった現場付近＝17日午後沖縄県名護市辺野古沖で船2隻が転覆し2人が死亡した事故で、2番目に転覆した「平和丸」の船長が17日「辺野古新基地を造らせないオール沖縄会議」の会合で、別の船が遭難し「助けるか避難するか葛藤はあったが沈没した船に向かった」と説明した。オール沖縄会議事務局長が明らかにした。亡くなった京都府の同志社国際高2