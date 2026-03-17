新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、３月15日（日）夜８時より、稲垣吾郎、草〓剛、香取慎吾の３人による番組『ななにー 地下ABEMA』の#110を無料放送。放送終了後より無料見逃し配信を開始した。#110は、「いま気になる男女子16連発SP！」と題し、過去の放送のうち、特に印象的だった回をプレイバック。さらに、個性豊かなゲストのその後を調査。 #90の『波瀾万丈！最強シングルマザー大集合！壮絶な過去＆リアルな今を激