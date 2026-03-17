14ºÐ¤Ç½Ð»º¤·¤¿¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¡¢Ç¥¿±Ãæ¤ÎÆüµ¤¬Í§¿Í¤Î¡Ä!?
¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¤Ï¡¢£³·î15Æü¡ÊÆü¡ËÌë£¸»þ¤è¤ê¡¢°ð³À¸ãÏº¡¢Áðù¬¹ä¡¢¹á¼è¿µ¸ã¤Î£³¿Í¤Ë¤è¤ëÈÖÁÈ¡Ø¤Ê¤Ê¤Ë¡¼ ÃÏ²¼ABEMA¡Ù¤Î#110¤òÌµÎÁÊüÁ÷¡£ÊüÁ÷½ªÎ»¸å¤è¤êÌµÎÁ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
#110¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Þµ¤¤Ë¤Ê¤ëÃË½÷»Ò16Ï¢È¯SP¡ª¡×¤ÈÂê¤·¡¢²áµî¤ÎÊüÁ÷¤Î¤¦¤Á¡¢ÆÃ¤Ë°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿²ó¤ò¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸ÄÀË¤«¤Ê¥²¥¹¥È¤Î¤½¤Î¸å¤òÄ´ºº¡£
#90¤Î¡ØÇÈßÑËü¾æ¡ªºÇ¶¯¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼Âç½¸¹ç¡ªÁÔÀä¤Ê²áµî¡õ¥ê¥¢¥ë¤Êº£¤ò·ãÇòSP¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿Ãæ³Ø£²Ç¯À¸¤ÇÇ¥¿±¤·¤¿»³¸ý¾®É±Æî¤µ¤ó¤Ï¡¢¸½ºß£¸ºÐ¤Î»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤ë¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¡£»³¸ý¤µ¤ó¤¬Ç¥¿±¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Ç¥¿±£µ¥ö·î¤Îº¢¡£Åö»þÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿Áê¼ê¤È¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¤ªÊÌ¤ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃæÀä¤Ç¤¤ë´ü´Ö¤¬»Ä¤ê£±¥ö·î¤·¤«¤Ê¤¤Ãæ¤Ç½Ð»º¤ò·èÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤ÉÇ¥¿±È¯³ÐÅö»þ¤ÎÁÔÀä¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈÖÁÈÆâ¤Ë¤Æ¹ðÇò¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
ÈÖÁÈÆâ¤Ç¡È¥ê¥¢¥ë14ºÐ¤ÎÊì¡É¤È¤·¤Æ¤Î³ëÆ£¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿»³¸ý¤µ¤ó¤Ë¡¢¡Ø¤Ê¤Ê¤Ë¡¼ ÃÏ²¼ABEMA¡ÙÊüÁ÷¸å¤ÎÈ¿¶Á¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¤Ê¤ó¤ÈºòÇ¯¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÃÏ¸µ¤ÎÍ§¿Í¡¦Æ£ÅÄºÌÌ´¤µ¤ó¤¬»³¸ý¤µ¤ó¤ÎÅö»þ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿³Ú¶Ê¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÊó¹ð¡£Ç¥¿±Ãæ¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ê´¶¾ð¤«¤éÁ°¸þ¤¤Ê»×¤¤¤Þ¤Ç¤ò¡Ö¥Ð¥«ÀµÄ¾¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦Æüµ¤ò¤â¤È¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿ËÜ³Ú¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»³¸ý¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤è¤êÆ²¡¹¤ÈÁ°¸þ¤¤ËÀ¸¤¤é¤ì¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢#49¤Ç¤Ï¡Ø¹¬¤»¥«¥Ã¥×¥ëÂç½¸¹ç¡ª»ä¤ÎÈà¤¬No.£±Âè£²ÃÆ¡Ù¤Ë¤Æ¥¢¥Ð¥¿¡¼¤ò»È¤Ã¤Æ¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¤ÎÀ¤³¦¤Ç¸òÎ®¤¹¤ë¥½¡¼¥·¥ã¥ëVR¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç½Ð²ñ¤¤¡¢·ëº§¼°¤Þ¤Çµó¤²¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¤³¡¼¤Á¤µ¤ó¡¢¤Ê¤ß¤µ¤óÉ×ÉØ¤¬ÅÐ¾ì¡££²¿Í¤Ï½Ð²ñ¤¤¤«¤é£±¥ö·î¸å¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î´é¤äËÜÌ¾¤ò°ìÀÚÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¥ê¥¢¥ë¤ÎÀ¼¤È¥¢¥Ð¥¿¡¼¤Î»Ñ¤À¤±¤Ç¸òºÝ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£·ëº§¤·¤ÆÆ±À³¤·¤Æ¤¤¤ë¸½ºß¤â£²¿Í¤Ç°ì½ï¤ËVR¶õ´Ö¤ËÆþ¤ê³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤Æü¾ï¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê£²¿Í¤Ë¼èºà¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤ß¤µ¤ó¤Î¸ý¤«¤é¡ÖÇ¥¿±¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¡¢Ç¥¿±£¸¥ö·î¤Ç¤Á¤ç¤¦¤Éº£¡¢¸å´ü¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ç¤¹¡×¤ÈÂÔË¾¤ÎÂè°ì»Ò¤È¤Ê¤ë¡ÈVR¥Ù¥¤¥Ó¡¼¡É¤ò¼ø¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¹¬¤»¤ÊÊó¹ð¤¬¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤ÏÌó£±Ç¯È¾¤Ë¤ï¤¿¤ëÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤¬¤¢¤ê¡¢Ëè·îÍî¤Á¹þ¤àÆü¡¹¤ò²¾ÁÛ¶õ´Ö¤Ç¤Î¸òÎ®¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹È¯»¶¤·¤Ê¤¬¤é¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë£²¿Í¤Ï¡¢¾Íè¤Ï»Ò¤É¤â¤òVR¶õ´Ö¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¡¢¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤Ï¤³¤Î»Ñ¤È¤ªÊì¤µ¤ó¤Ï¤³¤Î»Ñ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡×¤È£²¿Í¤¬ÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿¾ì½ê¤ò½ä¤ê¤¿¤¤¤Èº£¸å¤ÎÌ´¤ò¸ì¤ë¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢#103¤Î¡Ö£±²ó¸«¤¿¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡ª¥Ð¥º¤ê¥¥Ã¥ºÂç½¸¹çSPÂè£µÃÆ¡×¤é¤Ë½Ð±é¤Î¥®¥ã¥ë·Ï¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖKOGYARU¡×¤Î¥â¥Ç¥ë¡¦¤æ¤Ê¤Á¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÀ¤³¦Åª¤Ê·ÐºÑ»ïForbes JAPAN¤Î30ºÐÌ¤Ëþ¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥é¥ó¥Ê¡¼50¿Í¤¬Áª¤Ö ¡È2026Ç¯¤ËÃíÌÜ¤¹¤Ù¤100¿Í¡É¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¤æ¤Ê¤Á¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¹¤´¤¤Êý¤¿¤Á¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÖÆüËÜ¤Î¥®¥ã¥ëÊ¸²½¤Î¤«¤ï¤¤¤µ¡¢¶¯¤µ¤òÀ¤³¦Ãæ¤Ë¹¤á¤¿¤¤¤·¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤ë¤Ã¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ã¤Æ»×¤ï¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÊúÉé¤ò¸ì¤ë¤Ê¤ÉÈÖÁÈ¥²¥¹¥È¤Î¤½¤Î¸å¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡Ø¤Ê¤Ê¤Ë¡¼ ÃÏ²¼ABEMA¡Ù#110¤Ï¡ÖABEMA¡×¤Ë¤ÆÌµÎÁ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ¡£
¡ÊC¡ËAbemaTV, Inc.
#110¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Þµ¤¤Ë¤Ê¤ëÃË½÷»Ò16Ï¢È¯SP¡ª¡×¤ÈÂê¤·¡¢²áµî¤ÎÊüÁ÷¤Î¤¦¤Á¡¢ÆÃ¤Ë°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿²ó¤ò¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸ÄÀË¤«¤Ê¥²¥¹¥È¤Î¤½¤Î¸å¤òÄ´ºº¡£
#90¤Î¡ØÇÈßÑËü¾æ¡ªºÇ¶¯¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼Âç½¸¹ç¡ªÁÔÀä¤Ê²áµî¡õ¥ê¥¢¥ë¤Êº£¤ò·ãÇòSP¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿Ãæ³Ø£²Ç¯À¸¤ÇÇ¥¿±¤·¤¿»³¸ý¾®É±Æî¤µ¤ó¤Ï¡¢¸½ºß£¸ºÐ¤Î»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤ë¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¡£»³¸ý¤µ¤ó¤¬Ç¥¿±¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Ç¥¿±£µ¥ö·î¤Îº¢¡£Åö»þÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿Áê¼ê¤È¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¤ªÊÌ¤ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃæÀä¤Ç¤¤ë´ü´Ö¤¬»Ä¤ê£±¥ö·î¤·¤«¤Ê¤¤Ãæ¤Ç½Ð»º¤ò·èÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤ÉÇ¥¿±È¯³ÐÅö»þ¤ÎÁÔÀä¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈÖÁÈÆâ¤Ë¤Æ¹ðÇò¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢#49¤Ç¤Ï¡Ø¹¬¤»¥«¥Ã¥×¥ëÂç½¸¹ç¡ª»ä¤ÎÈà¤¬No.£±Âè£²ÃÆ¡Ù¤Ë¤Æ¥¢¥Ð¥¿¡¼¤ò»È¤Ã¤Æ¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¤ÎÀ¤³¦¤Ç¸òÎ®¤¹¤ë¥½¡¼¥·¥ã¥ëVR¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç½Ð²ñ¤¤¡¢·ëº§¼°¤Þ¤Çµó¤²¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¤³¡¼¤Á¤µ¤ó¡¢¤Ê¤ß¤µ¤óÉ×ÉØ¤¬ÅÐ¾ì¡££²¿Í¤Ï½Ð²ñ¤¤¤«¤é£±¥ö·î¸å¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î´é¤äËÜÌ¾¤ò°ìÀÚÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¥ê¥¢¥ë¤ÎÀ¼¤È¥¢¥Ð¥¿¡¼¤Î»Ñ¤À¤±¤Ç¸òºÝ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£·ëº§¤·¤ÆÆ±À³¤·¤Æ¤¤¤ë¸½ºß¤â£²¿Í¤Ç°ì½ï¤ËVR¶õ´Ö¤ËÆþ¤ê³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤Æü¾ï¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê£²¿Í¤Ë¼èºà¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤ß¤µ¤ó¤Î¸ý¤«¤é¡ÖÇ¥¿±¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¡¢Ç¥¿±£¸¥ö·î¤Ç¤Á¤ç¤¦¤Éº£¡¢¸å´ü¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ç¤¹¡×¤ÈÂÔË¾¤ÎÂè°ì»Ò¤È¤Ê¤ë¡ÈVR¥Ù¥¤¥Ó¡¼¡É¤ò¼ø¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¹¬¤»¤ÊÊó¹ð¤¬¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤ÏÌó£±Ç¯È¾¤Ë¤ï¤¿¤ëÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤¬¤¢¤ê¡¢Ëè·îÍî¤Á¹þ¤àÆü¡¹¤ò²¾ÁÛ¶õ´Ö¤Ç¤Î¸òÎ®¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹È¯»¶¤·¤Ê¤¬¤é¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë£²¿Í¤Ï¡¢¾Íè¤Ï»Ò¤É¤â¤òVR¶õ´Ö¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¡¢¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤Ï¤³¤Î»Ñ¤È¤ªÊì¤µ¤ó¤Ï¤³¤Î»Ñ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡×¤È£²¿Í¤¬ÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿¾ì½ê¤ò½ä¤ê¤¿¤¤¤Èº£¸å¤ÎÌ´¤ò¸ì¤ë¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢#103¤Î¡Ö£±²ó¸«¤¿¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡ª¥Ð¥º¤ê¥¥Ã¥ºÂç½¸¹çSPÂè£µÃÆ¡×¤é¤Ë½Ð±é¤Î¥®¥ã¥ë·Ï¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖKOGYARU¡×¤Î¥â¥Ç¥ë¡¦¤æ¤Ê¤Á¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÀ¤³¦Åª¤Ê·ÐºÑ»ïForbes JAPAN¤Î30ºÐÌ¤Ëþ¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥é¥ó¥Ê¡¼50¿Í¤¬Áª¤Ö ¡È2026Ç¯¤ËÃíÌÜ¤¹¤Ù¤100¿Í¡É¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¤æ¤Ê¤Á¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¹¤´¤¤Êý¤¿¤Á¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÖÆüËÜ¤Î¥®¥ã¥ëÊ¸²½¤Î¤«¤ï¤¤¤µ¡¢¶¯¤µ¤òÀ¤³¦Ãæ¤Ë¹¤á¤¿¤¤¤·¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤ë¤Ã¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ã¤Æ»×¤ï¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÊúÉé¤ò¸ì¤ë¤Ê¤ÉÈÖÁÈ¥²¥¹¥È¤Î¤½¤Î¸å¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡Ø¤Ê¤Ê¤Ë¡¼ ÃÏ²¼ABEMA¡Ù#110¤Ï¡ÖABEMA¡×¤Ë¤ÆÌµÎÁ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ¡£
¡ÊC¡ËAbemaTV, Inc.