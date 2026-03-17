2025年、芸能活動を再開した元NGT48の川越紗彩さん。自身の誕生日である10月14日に1st写真集『なんとかなるなる』が発売され、バックショットをはじめとする大胆な肌見せがネット上でも大きな話題となった。さらに、バンド活動や一日限りのアイドル復活など、さまざまな出来事でファンを喜ばせた川越紗彩さんに、今年挑戦してみたいことを聞いた。【写真】「初めて海外に行ったんですけど、初のバリで撮影できたこともすごく楽しか