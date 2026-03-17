ワールド・ベースボール・クラシック2026（WBC）は15日、準々決勝で日本はベネズエラに逆転負けで敗退し、4強入りを逃した。Netflixが日本独占配信していたことから、Xでは「ネトフリ解約」が一時トレンド入りした。WBC目的での加入者が多かったためだ。しかし、約150億円とも言われる巨額の投資であっても、十分なもとは取れそうだ。 【画像】新規加入特需はWBCだけじゃない！ Netflix独占配信で新規ユ&#12540