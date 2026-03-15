新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、新作アニメ『グノーシア』の最終回放送を記念し、３月16日（月）午後３時30分より初めて全話無料一挙放送する。 『グノーシア』は、petit depottoが手がけた人気SF人狼アドベンチャーゲームが原作で、人間に化けて人間を襲う未知の敵“グノーシア”を排除するため、漂流する宇宙船の中で疑心暗鬼の議論と投票が繰り返されるなか、主人公が最初の一日目にループし続ける運命に囚われ、そ