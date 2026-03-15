なにわ男子・大西流星さんとtimelesz・原嘉孝さんがW主演を務める『WOWOW×東海テレビ 共同製作連続ドラマ 横浜ネイバーズ Season２』の完成報告会が2026年3月7日に都内で開催された。Season1の最終回から間を置かず、翌週よりWOWOWプライム・WOWOWオンデマンドで放送・配信がスタートした本作。登壇した大西さんと原さんは、「マジで！見応えがあります！」と口をそろえ、本格サスペンスへと進化したSeason2への絶対的な自信をの