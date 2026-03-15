70歳の高校生森じい クラスメート「ハッピバースデーディア森下さん！」森じい「ありがとうございます。今日から70代になりました」クラスメート「すごっ」 【写真を見る】“70歳の高校生” 卒業式は亡き妻と共に 悲しみの底から「忘れ物を取り戻した」4年間 賑やかな誕生日会。 主役はこの学校で教えている先生・・・ではなく生徒です。森下敦さん。50年遅れで熊本県立水俣高校の定時制に入学しま