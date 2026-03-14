大相撲のゲスト解説に阪神OBが登場NHK中継席に現れたレジェンドに虎ファンが騒然となった。甲子園をはじめ、プロ野球の球場ではよくその姿を見かける阪神OBが、この日訪れたのは大阪で行われている大相撲の春場所。黄色いネクタイのスーツ姿で熱弁を振るう光景に、「相撲も詳しかったんか」と驚くファンが続出している。エディオンアリーナ大阪で行われている春場所の7日目にゲスト解説として招かれたのは、阪神前監督でオーナ