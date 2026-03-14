7日、横浜市南区で10台以上の車のナンバープレートが曲げられる被害が相次いで発覚した。被害は一方通行の道路沿いに集中し、同一犯による器物損壊とみられる。周辺では中島町や榎町でも同様の被害が確認され、不安の声が上がっている。警察は器物損壊容疑で犯人の特定を進めている。折り曲げられたナンバープレートぐにゃりと折り曲げられたナンバープレート。神奈川・横浜市で3月7日、10台以上の車が同様の被害に遭っていたこと