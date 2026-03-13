テレビアニメ『プリキュア』シリーズを題材にした「一番くじ プリキュア 〜Shining moment〜」が、3月14日（土）から、全国の「ローソン」や「一番くじ公式ショップ」などで順次発売される。【写真】ポーチやコンパクトミラーなど！実用的でかわいいグッズ一覧■全8等級＋ラストワン賞を用意今回発売される「一番くじ プリキュア 〜Shining moment〜」は、『Yes！プリキュア5GoGo！』の限定描き下ろしイラストや歴代作品のモ