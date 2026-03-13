3月6日放送のライオンズエクスプレスでは、埼玉西武ライオンズの古賀悠斗捕手にインタビューした模様を放送した。守備でよくなった部分、バッティングフォームについて訊いた。 ――一昨年から昨年にかけて、守備面でよくなった部分はどこですか？古賀「よくなった部分では、ブロッキング率というような数値が出るのですが、ブロックの数値が上がったところは僕のなかではすごく自信にもなりましたし、それ