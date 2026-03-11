会見場に現れたサトリアへ「ナイスピッチング」、指揮官の粋な振る舞い野球日本代表「侍ジャパン」は10日、東京ドームで行われた第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド・チェコ戦に9-0で勝利した。試合後の会見場で、井端弘和監督が今大会限りでの代表引退を表明しているチェコ代表のオンジェイ・サトリア投手に直接賛辞を送る様子を捉えたわずか6秒の動画が話題を呼んでいる。両者のリスペクトが詰まっ