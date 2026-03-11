10代でデビューし、独特のルックスとスタイルで世界的人気を博したイギリス人モデルのツイッギー。日本でも「ミニスカートの女王」として、若者文化に大きな影響を与えたといわれている。70代になっても輝き続けるツイッギーが、その若々しさと美しさの秘訣を明かした。◆大がかりなことは何もしていない現在も英高級ブランド「バーバリー」の顔を務め、第一線で活躍するツイッギー。このたび英紙『デイリー・テレグラフ』に対