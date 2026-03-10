第6回ワールド・ベースボール・クラシック■日本 ー チェコ（10日・東京ドーム）野球日本代表「侍ジャパン」の周東佑京外野手が10日、東京ドームで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次リーグC組のチェコ戦に「7番・中堅」で先発出場。8回の第4打席で勝負を決める3ランを放った。両チーム無得点で迎えた8回、待望の先制点を奪うと、続く2死一、二塁の得点機で“守備の名手”がバットで魅せた。周東が相手右腕