第6回ワールド・ベースボール・クラシック

■日本 ー チェコ（10日・東京ドーム）

野球日本代表「侍ジャパン」の周東佑京外野手が10日、東京ドームで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次リーグC組のチェコ戦に「7番・中堅」で先発出場。8回の第4打席で勝負を決める3ランを放った。

両チーム無得点で迎えた8回、待望の先制点を奪うと、続く2死一、二塁の得点機で“守備の名手”がバットで魅せた。周東が相手右腕のカットボールを豪快に振り抜くと、打球は右翼席に飛び込む3ランに。リードを広げる一発に東京ドームは大歓声に包まれた。

周東はこの試合が今大会初スタメン。これまでの3試合は途中出場するも打席に立つことはなかったが、巡ってきた先発出場で、3ランを放つなど2安打3打点1盗塁の活躍を見せている。

侍ジャパンはすでにC組の1位通過を決めており、チェコ戦に勝てば、全勝で準々決勝ラウンド進出となる。舞台を米国に移して行われる準々決勝では、14日（日本時間15日）にマイアミのローンデポ・パークで、D組（ドミニカ共和国、ベネズエラ、イスラエル、オランダ、ニカラグア）の2位と対戦する。（Full-Count編集部）