MLB公式が投稿した東京ドームグルメまさかの“球場グルメ”に熱視線が注がれた。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド・プールCは10日、日本-チェコ戦で最終戦を迎えた。東京ドームでの戦いはこれが最後となる。そんな中、MLB公式X（旧ツイッター）が球場内で販売されているスイーツを紹介した。投稿されたのは、東京ドーム内で販売されている「東京ドームモナカアイス」だった。「必見：東京ドームのアイ