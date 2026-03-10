MLB公式が投稿した東京ドームグルメ

まさかの“球場グルメ”に熱視線が注がれた。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド・プールCは10日、日本-チェコ戦で最終戦を迎えた。東京ドームでの戦いはこれが最後となる。そんな中、MLB公式X（旧ツイッター）が球場内で販売されているスイーツを紹介した。

投稿されたのは、東京ドーム内で販売されている「東京ドームモナカアイス」だった。「必見：東京ドームのアイスクリームサンドがめっちゃ美味しそう」と投稿した。

同商品は東京ドームの屋根の形状をリアルに再現したもので、バニラとチョコの2種類が販売されている。価格は400円で販売されており、MLB公式は東京ドームでの試合観戦のお供としてファンに親しまれているこの一品に注目。日本の球場ならではの絶品スイーツを世界へ伝えた。

今大会では日本特有の応援スタイル「スクワット応援」や東京ドームでのイニング間のイベント「寿司レース」など、グラウンドでのプレー以外の部分でもたびたび脚光を浴びている。SNSなどを通じて世界へ広がる日本の野球文化や球場グルメに、今後もさらなる注目が集まりそうだ。（Full-Count編集部）