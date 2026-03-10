4月12日のロッテ戦で「ダイヤのA」とコラボを実施西武は4月12日に本拠地ベルーナドームで開催されるロッテ戦で、人気野球アニメ「ダイヤのA actII -Second Season-」とのコラボイベントを実施する。当日はキャラクターの声優を務める逢坂良太さん（沢村栄純役）、島崎信長さん（降谷暁役）、下野紘さん（川上憲史役）が来場する。 試合前トークショーやセレモニアルピッチ、試合中のイニング間イベントなどに出演。さらにスタ