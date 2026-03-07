豆さんの漫画「イラッとしたら思い出したい話」がインスタグラムで1万5000以上の「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む歩道を無理やり自転車で走るおじさん。「あぶない！」とよけたら、舌打ちをされました。おじさんの態度にイラッとした母を見て、6歳の息子は…という内容で、読者からは「息子さん、賢い！」「人生何周目なの？」「私もムカついたらまねします」などの声が上がっています。母のイライラ