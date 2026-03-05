3月4日の夜、東みよし町で自転車とともに県道を横断していた高齢の男性が、軽貨物車にはねられ死亡しました。事故があったのは、東みよし町中庄の県道です。警察と消防によりますと、4日の午後7時20分ごろ、自転車とともに県道を横断していた、東みよし町加茂の無職の男性・84歳が、走ってきた軽貨物車にはねられました。この事故で、男性は胸を強く打つなどして、意識不明の状態で三好市内の病院に運ばれましたが、約1時間後に死