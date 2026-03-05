「チャイドル」として知られた元子役の野村佑香（41）さんが、2026年3月2日に公式インスタグラムを更新。AbemaTVの「ななにー地下ABEMA」で共演した小出由華さん（41）との2ショットが公開、話題となっている。「まさか時を経てご一緒できるなんて...！！」野村佑香さんは、3歳から子役モデルとして活動し、滝沢秀明さん（43）や今井翼さん（44）らと共演したテレビドラマ「木曜の怪談」シリーズ（フジテレビ系）などの出演で知ら