378億円男が明かす大谷の素顔ドジャースのカイル・タッカー外野手は、米スポーツ局「FOXスポーツ」でアナリストを務めるベン・バーランダー氏が司会を務めるポッドキャスト番組に出演し、同僚となった大谷翔平投手との初対面について語った。バーランダー氏はドジャースタジアムでの入団記者会見の裏側で起きた、大谷との交流シーンに焦点を当てた。オフにドジャースと4年2億4000万ドル（約378億4500万円）契約を結んだタッカ