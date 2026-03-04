ニヤリと笑い「キム・ヘソン選手に注目しています」野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手は4日、東京ドームで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の公式会見に出席した。韓国記者からの質問にニヤリと“悪い顔”をした場面があった。韓国の記者から「キム・ヘソン選手やイ・ジョンフ選手らがいるが注目している選手は？」という質問が起こると、大谷はニヤリと笑い「キム・ヘソン選手に注目しています」と