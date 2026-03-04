三好市のゴルフ場で3月3日、プロアマチャリティーゴルフ大会が開かれました。この大会は、アマチュアゴルファーの技術向上と交流を目的に、地元企業の明和クリーンなどが開きました。3日は、香川・徳島プロゴルフ会などに所属するプロゴルファー42人とマチュアゴルファー126人が参加、それぞれの組にプロ1人が入り、4人1組でコースを回りました。参加者たちは、あいにくの雨模様の中、プロの