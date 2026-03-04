国民民主党の古川元久国対委員長は4日の記者会見で、高市政権が予算の年度内成立を目指して異例の日程で予算審議を進めていることを批判した。【映像】古川国対委員長「制限速度を大幅にオーバー」高速道路に例える古川国対委員長は「きのう基本的質疑が終わったばかりの予算委員会ですが、極めて異常な形で委員会が進められている。予算委員会は、基本的質疑が終われば一般質疑に入り、ちゃんと議論を積み上げていって、その