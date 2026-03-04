ラジオ沖縄の竹中知華アナウンサー（44）が3日、インスタグラムを更新。ショートパンツ姿を投稿した。竹中アナは「おはよう今日は華華天国担当日」とフォロワーへあいさつし、近影を投稿。ショートパンツ姿で、美脚をあらわにした。この姿にフォロワーからは「sexy legs」「今日も相変わらずキュート」「何時も素敵ですね!!」とコメントが寄せられている。広島・呉市出身の竹中アナは広島工大卒業後、青森朝日放送アナウンサー