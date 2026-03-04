犬と猫とを比べたときに、猫の方が気まぐれで人になかなかなつかない印象を抱く人は多いのではないでしょうか。ただ、中には、飼い主にくっついたり甘えたりする猫もいます。その場合、飼い主を信頼しているのでしょうか。獣医師の椿直哉さんに聞きました。【画像で見る】「えっ…」これが猫が飼い主を信用していないときに示す“態度”です！猫によって愛情表現が異なるQ.ネット上では「猫は犬よりも人を信頼しにくい」という