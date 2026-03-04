3日午後、佐賀市のゲームセンターで、女性のスカートの中をスマートフォンで撮影した疑いで、佐賀県職員の男が現行犯逮捕されました。性的撮影処罰法違反の疑いで現行犯逮捕されたのは、佐賀県唐津農林事務所の職員・小森こと横山昌幸容疑者(61)です。警察によりますと、横山容疑者は3日午後5時半ごろ、佐賀市のゲームセンターでレンズを上向きにしてスマートフォンを床に置き、クレ