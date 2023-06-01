オランダ代表としてWBC出場も不可能にブレーブスのジュリクソン・プロファー外野手が3日（日本時間4日）、禁止薬物で2度目の陽性反応が出たと米放送局「ESPN」のジェフ・パッサン記者ら複数の米メディアが伝えた。162試合の出場停止処分を受ける可能性がある。33歳のプロファーは、昨年3月にも薬物検査でヒト絨毛性性腺刺激ホルモン（運動能力強化薬）に陽性反応を示し、2025年シーズンの80試合の出場停止処分が下されていた。