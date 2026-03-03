試合終了時に大谷が声掛け優しさにあふれた行動だった。野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平（ドジャース）が、京セラドームで行われたオリックスとの強化試合後に見せた“ある振る舞い”が、大きな話題を呼んでいる。試合は劇的な幕切れだった。2点を追う9回2死一、二塁。牧秀悟内野手（DeNA）の適時打で1点差に迫るも、同点を狙った走者が本塁で憤死し、試合終了。球場全体が騒然とするなか、1人、複雑な思いで打席を見つ