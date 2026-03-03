侍ナインが整列直後に見せた行動野球日本代表「侍ジャパン」は2日、京セラドームで行われた「2026 ワールドベースボールクラシック 東京プール presented by ディップ 強化試合」のオリックス戦に3-4で敗れた。敗戦直後、侍ナインが整列直後に見せた“所作”が注目を集めている。試合は3点ビハインドの8回、途中出場の若月健矢捕手（オリックス）の適時二塁打で2点差に迫った。そして9回には2死一、二塁で牧秀悟内野手（DeNA）