大谷翔平が公開した決起集会写真、岡本和真と松本裕樹の肩組みに注目野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手（ドジャース）が1日に公開した決起集会の集合写真で、意外な2人の交流にファンの注目が集まっている。岡本和真内野手（ブルージェイズ）と、松本裕樹投手（ソフトバンク）が肩を組んで笑顔を見せる姿に、「どんな関係？」「仲良かったの？」といった声が上がった。大谷は自身のインスタグラムで、30人以上の豪華な