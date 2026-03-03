アニメ『名探偵コナン』の劇場版シリーズ第29弾『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』（4月10日公開）のIMAX、プレミアムラージフォーマットのMX4D・４DX・Dolby Cinemaの同時公開が決定した。合計526館（うち通常上映 382館、IMAX 62館、MX4D 11館、4DX 61館、Dolby Cinema 10館）で上映予定となり、去年の522館を上回る、コナン史上最大規模の公開館数となる。【動画】そのキャラ出るの！？公開された『コナン』映画新作の最新P