まさに緊急事態だ。Ｆ１アストンマーティンが開幕戦オーストラリア・グランプリ（ＧＰ、６日開幕）の欠場を検討していたと「Ｆ１ＯＶＥＲＳＴＥＥＲ」など各メディアが伝えた。今シーズン開幕に向けてプレシーズンテストでまともに走行できず、ふがいない状態が続いている。パワーランキングでも最下位（１１位）となる中、オーストラリアＧＰの欠場も検討していた。同メディアは「（今季からタッグを組む）ホンダはオース