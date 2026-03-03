食楽web ●使用していないガスコンロ上を有効活用できる「コンロカバーハーフタイプ」が登場。置くだけでコンロの上が作業スペースになる、キッチン空間への新提案です。 シンプルで使いやすい家庭用品を企画・販売する株式会社ビーワーススタイルから、コンロの上に置くだけで作業スペースが生まれる「コンロカバー ハーフタイプ」が新発売。 調理家電を利用してコンロを使わ