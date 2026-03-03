井端監督が3日の打線テコ入れを示唆「ちょこっとだけ変えてみようかと」いきなりのヒーローとはいかなかった。野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手は2日、「2026 ワールドベースボールクラシック 東京プール presented by ディップ 強化試合」オリックス戦（京セラドーム）に「2番・指名打者」で先発出場し、3打数無安打に終わった。チームは1点差で惜敗し、井端弘和監督は「打線はちょこっとだけ変えてみようかと思ってま