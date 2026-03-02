NPBが発表日本野球機構（NPB）は2日、2026年より新設される長嶋茂雄賞の選考委員を発表した。王貞治氏、山本浩二氏、岡田彰布氏、栗山英樹氏、松井稼頭央氏の5人に決定した。「長嶋茂雄賞」は昨年6月3日に死去した長嶋氏の功績を称え、今季から創設。NPB12球団の選手でその年の公式戦およびポストシーズンの公式戦において、走攻守で顕著な活躍をし、グラウンド上のプレーにおいて、ファンを魅了するなど、NPBの価値向上に貢献し