メキシコ国防省は2月22日、国内最大規模の麻薬組織「ハリスコ新世代カルテル（CJNG）」のトップである"エル・メンチョ"ことネメシオ・オセゲラ容疑者（59）を殺害したと明らかにした。カルテル側の報復も激しく、高速道路が封鎖され、商業施設への攻撃が相次ぎ、治安要員も多数死亡、全土で黒煙が上がる異常事態となっている。【写真】エル・メンチョと「親しい関係にあった」？炎上したコロンビアの金髪美女インフルエンサー