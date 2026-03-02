韓国代表と阪神の強化試合■阪神 3ー3 韓国（2日・京セラドーム）WBC韓国代表は2日、阪神との強化試合（京セラドーム）を行い、3-3の引き分けだった。3日にはオリックスとの強化試合を行う。韓国は初回、相手先発・才木から1番のキム・ドヨン内野手が三塁へのボテボテの内野安打で出塁。3番のイ・ジョンフ外野手が中前打を放って一、三塁とすると、5番ムン・ボギョン内野手が中前適時打、アン・ヒョンミン外野手が左翼線を破る