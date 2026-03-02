周囲からの視線を感じると「自分はどう見られているのだろう」「変に思われていないかな」と不安になってしまうことはないだろうか。オキタマキさんが公開した『人の目はどこにあるのか』は、そんな人の目に関する投稿が話題となっている。 【漫画】「人の目はどこにあるのか」を読む 物語は「人の目はどこにある？」という問いかけから始まる。実は、他人が自分のことをどう見ているのかを、正確に知ることは永遠にできない。そ